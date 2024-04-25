Лепёхин рассказал, почему сомневается в чемпионстве «Зенита»

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о неожиданном поражении «Зенита» от «Рубина».

- Вы рассматриваете поражение «Зенита» от «Рубина» как возрождение чемпионской гонки?

- Я не считаю, что что-то меняется. Как был «Зенит» фаворитом, так и остается. Как были конкуренты в борьбе за чемпионство – так и остаются. Единственное, нужно констатировать, что в этом сезоне борьба за золотые медали будет идти до последнего тура.

- Помните, когда в последний раз «Зенит» дома проигрывал в два мяча?

- Нет. Но поражение дома не от самой топовой российской команды многие не поняли. Для всех это неожиданный результат. Это еще раз говорит, что люди так или иначе считают питерцев лучшей командой страны и любое поражение рассматривают как сенсацию.

- Последний раз «Зенит» проигрывал дома в два мяча в 2017 году при Манчини.

- Бывает. Любая серия когда-то заканчивается.

- В следующем туре питерцы играют на выезде с «Динамо», а «Краснодар» - в гостях c «Крыльями Советов». Лидер в РПЛ поменяется, потому что отрыв всего одно очко?

- Прогнозировать тяжело. Лидер может меняться или нет, но борьба будет продолжаться до конца. Сейчас нет разницы, кто на первом месте, на очко «Зенит» опережает соперников или на четыре, борьба еще впереди. Если команда начинает неспокойно дышать, значит, она не готова к чемпионству.

- А «Зенит» к чемпионству готов?

- В прошлые годы был готов. Сейчас можно будет сказать только после завершения сезона. Это вопрос не прогноз, а констатации.

- У вас есть сомнения, что «Зенит» станет чемпионом?

- Как у нормального человека, у меня всегда есть сомнения. Их нет только у людей, которые не хотят разбираться, а руководствуются эмоциями. Сомнения были даже когда «Зенит» становился чемпионом за пять туров до конца чемпионата. Всегда есть хорошие игры и плохие.

- У «Зенита» остались в соперниках «Динамо», «Факел», ЦСКА, «Ахмат», «Ростов». Как оцениваете график?

- Не самый лучший. Матчи сложные, но «Зенит» может проиграть лишь сам себе. Потери очков в этом сезоне получались из того, что лидеры не показали лучшей игры. От этого проблемы, но так происходит во всех клубах.

- Как относитесь к мнению, что легионерам «Зенита» не хватает мотивации?

- Согласен. Это самое простое, что может прийти в голову человеку, который смотрит со стороны. Вообще изначально вызывает сомнение мотивация у футболистов, которые едут в Россию. Поэтому при каждом неудачном матче мы пытаемся это привязать.

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- Из уже сыгранных матчей этого тура есть еще сюрпризы?

- «Пари НН» жаль. Когда команда, ведя в счете на 90-й минуте 2:1, проигрывает 2:3 – это всегда трагедия для футболистов и тренера. Все эти голы на 93-й, 94-й минутах – это больше стечение обстоятельств и чьи-то ошибки. Это удивительный результат по тому, как складывалась игра. Но если бы мне сказали до матча, что «Локомотив» выиграет, это было бы прогнозируемо.

Елена Григорьевская