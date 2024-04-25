Тарханов: «Не стал бы выделять явного фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

По мнению специалиста, явного фаворита в предстоящей игре нет, так как у «красно-белых» недавно произошли изменения на тренерском мостике, а ЦСКА перед дерби лишился лидеров команды: Виллиана Роши, Игоря Дивеева и Аббосбека Файзуллаева.

«У ЦСКА не будет трёх игроков основы, у «Спартака» только ушёл тренер, команда перестраивается. «Спартак» сейчас непредсказуем, от них можно что угодно ожидать. В таком дерби всегда накал эмоций», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени.