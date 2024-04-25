Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий рассказал, почему «Зенит» проиграл «Рубину» эксклюзив

25 Апреля 2024 • 13:11 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «Зенита» от «Рубина» и возрождении чемпионской гонки.

- Последний раз «Зенит» проигрывал дома в два мяча в 2017 году при Манчини. Почему питерцы проиграли, есть объяснение?

- Кроме того, что это вопрос психологии, у меня нет объяснения. Команда должным образом не настроилась на игру с «Рубином». Потом питерцы начали психовать, нервничать, у них игра не получалась. Это проблема, которая может и дальше продолжаться.

- Как команда может не настроиться на «Рубин» или любого другого соперника, если чемпионская гонка в этом сезоне такая яростная?

- Первый тайм «Зенит» провел с некоторым преимуществом. Хозяева все время были с мячом, и им казалось, что они вот-вот забьют. А по мере того, как не получалось этого сделать, началась паника. Так что с нервами у команды не все в порядке. И главное – лидеры, Клаудиньо с Эраковичем, начали излишне нервничать. А это приводит к тому, что они играют ниже своих возможностей. Это может продолжиться и дальше. Тем более что прямой конкурент «Краснодар», хоть провел и непростой матч в этом туре, но выиграл.  Так что впереди «Зенит» ждут большие испытания. 

- Если смотреть на оставшийся график матчей «Зенита», в соперниках «Динамо», «Факел», ЦСКА, «Ахмат» и «Ростов». Сложный календарь?

- Сложные соперники - этот тот фактор, который может помочь «Зениту». Он должен понимать, что каждый соперник тоже будет играть на победу, биться за очки. А когда на поле есть свободные зоны, питерцам так даже лучше. В таких матчах у них больше шансов на победу. 

- Вы рассматриваете поражение «Зенита» от «Рубина» как возрождение чемпионской гонки?

- Конечно. Однозначно. Разница в одно очко – это одна победа или ничья.

- Не допускаете, что в чемпионскую гонку может вмешаться какой-то административный ресурс, в том плане, что арбитры могут мягче судить действующего чемпиона?

- Не думаю, что такое возможно. Мне кажется, что все будет справедливо.  

- В следующем туре питерцы играют на выезде с «Динамо», а «Краснодар» - в гостях c «Крыльями Советов». Допускаете, что лидер в РПЛ поменяется уже на этих выходных?

- Все может быть. Да и «Динамо» сейчас на ходу.

- Из уже сыгранных матчей этого тура есть еще сюрпризы?

- Победа «Рубина» над «Зенитом» - это уже сенсация. Отмечу и «Локомотив», который победил в непростом матче. Наш чемпионат в этом году очень интересный. Простых туров не бывает. Есть интрига и наверху таблицы, и внизу. Команды, которые борются за выживание, тоже еще много сюрпризов преподнесут. 

Елена Григорьевская

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Валерий Непомнящий ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Апреля
13:40
Лепёхин рассказал, почему сомневается в чемпионстве «Зенита»
12:36
Петржела: «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс
12:23
Балахнин высказался о поражении «Зенита» от «Рубина»
09:17
Стрепетов: «К поражению «Зенита» всё шло»
24 Апреля
23:58
Пономарёв считает, что у «Зенита» есть возможность купить любого футболиста
23:40
Рахимов высказался о возможном продлении контракта с «Рубином»
23:34
Андрей Мостовой: «Дома стали плохо играть» 1
23:27
Йевтич: У Даку очень большой потенциал
23:25
Рахимов: «Есть хорошая поговорка: «Порядок бьёт класс»
23:16
Семак: «Был не наш день, сегодня ничего в ворота не летело» 2
23:09
«Рубин» — о победе над «Зенитом»: «Чемпионская гонка, живи»
22:42
«Рубин» стал второй командой, не пропустившей на «Газпром Арене» в этом сезоне
22:31
«Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ 8
22:15
«Зенит» впервые за пять месяцев пропустил на «Газпром Арене»
22:06
«Зенит» третий раз в сезоне пропустил дома два гола
22:01
«Зенит» пропустил второй гол в матче с «Рубином»
21:45
«Рубин» повёл в матче с «Зенитом» в самом начале второго тайма
20:38
Рахимов: «Хотелось бы тоже иметь такую головную боль, как у Семака»
20:28
Семак объяснил выбор состава на игру с «Рубином»
20:00
«Зенит» следит за хавбеком «Бенфики»
20:00
«Зенит» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 3
19:16
«Зенит» объявил состав на матч РПЛ с «Рубином»
18:23
Йевтич оценил работу Слуцкого в «Рубине»
18:08
Хомуха: «Все вратари «Зенита» играют нестабильно»
15:24
Новосельцев: «С вероятностью 75% «Зенит» будет чемпионом России»
13:23
Халилович: «Зенит» как «Бавария», чтобы его победить, нужен Хаби Алонсо»
09:55
Игрок «Зенита» Мостовой: «Эмоциональная усталость уже чувствуется»
02:18
Зенит - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
23:44
Петржела уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ
21:20
Радимов уверен, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Рубином»
18:25
Масалитин считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена
16:24
Агент Барбоза: «Многие клубы завидуют, что Педро играет в «Зените»
12:12
В «Рубине» высказались о будущем Рахимова
11:53
Радимов: «Чемпионская интрига в РПЛ жива»
11:23
Радимов: «Понятно, что все хотят видеть от «Зенита» больше феерии, но в борьбе за чемпионство этого хватает»
22 Апреля
21:32
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Рубин РПЛ — 24 апреля 2024
21:20
Желудков назвал тур, когда «Зенит» может стать чемпионом
20:34
Лепёхин оценил новичков «Зенита»
19:26
Колыванов считает, что Сергееву стоит уйти из «Зенита» в аренду
18:11
Андрей Мостовой: «Зенит» без проблем восстановится к следующей игре»
17:51
Непомнящий оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ
16:46
Агент Барбоза: «К Кассьерре будет интерес, но я сомневаюсь, что «Зенит» захочет его продавать»
16:40
Кобелев оценил результативность Кассьерры
13:15
Горшков: «Если «Зенит» даст слабину, возникнут сложности в борьбе за титул»
12:42
Ставка и прогноз на матч Зенит — Рубин чемпионата России — 24 апреля 2024
02:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Рубин чемпионата России – 24 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро ЦСКА нашёл замену Чалову Тухель готов возглавить топ-команду АПЛ – известно название «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале» «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» «Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом»
Спортивные новости
Кожевников назвал главное открытие сезона в КХЛ «Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.04.24 в 16:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.60 3.50 2.48
Видео
25.04.24 в 18:15
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.15 2.65
Видео
25.04.24 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.43 3.75 2.85
Видео
25.04.24 в 20:30
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
2.31 3.60 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
14:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Безруков: «Давно копилась злость на «Зенит»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Не вижу Чалова на ведущих ролях в «Монако»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Сейчас «Спартак» на ходу, они могут обыграть ЦСКА»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Если «Зенит» потеряет золото, это будет сенсацией»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Угальде не блеснул»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зиньковскому пора бы выходить на ведущие роли в «Спартаке»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Конате: «Может ли Мохамед перейти в «Краснодар»? Там есть Кордоба»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал лидеров «Спартака»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко оценил шансы «Спартака» на попадание в тройку
13:15 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников оценил силы в матче ЦСКА - «Спартак»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Не стал бы выделять явного фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Попович: Карпин или Черчесов? Главное, чтобы «Спартак» не мучился, а играл в футбол
13:01 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Тюкавин приносит «Динамо» очки своими голами и передачами»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Сергеев прокомментировал поражение «Зенита» от «Рубина»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий предположил, когда Файзуллаев покинет ЦСКА 1
Все новости
Рекомендуем