Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «Зенита» от «Рубина» и возрождении чемпионской гонки.

- Последний раз «Зенит» проигрывал дома в два мяча в 2017 году при Манчини. Почему питерцы проиграли, есть объяснение?

- Кроме того, что это вопрос психологии, у меня нет объяснения. Команда должным образом не настроилась на игру с «Рубином». Потом питерцы начали психовать, нервничать, у них игра не получалась. Это проблема, которая может и дальше продолжаться.

- Как команда может не настроиться на «Рубин» или любого другого соперника, если чемпионская гонка в этом сезоне такая яростная?

- Первый тайм «Зенит» провел с некоторым преимуществом. Хозяева все время были с мячом, и им казалось, что они вот-вот забьют. А по мере того, как не получалось этого сделать, началась паника. Так что с нервами у команды не все в порядке. И главное – лидеры, Клаудиньо с Эраковичем, начали излишне нервничать. А это приводит к тому, что они играют ниже своих возможностей. Это может продолжиться и дальше. Тем более что прямой конкурент «Краснодар», хоть провел и непростой матч в этом туре, но выиграл. Так что впереди «Зенит» ждут большие испытания.

- Если смотреть на оставшийся график матчей «Зенита», в соперниках «Динамо», «Факел», ЦСКА, «Ахмат» и «Ростов». Сложный календарь?

- Сложные соперники - этот тот фактор, который может помочь «Зениту». Он должен понимать, что каждый соперник тоже будет играть на победу, биться за очки. А когда на поле есть свободные зоны, питерцам так даже лучше. В таких матчах у них больше шансов на победу.

- Вы рассматриваете поражение «Зенита» от «Рубина» как возрождение чемпионской гонки?

- Конечно. Однозначно. Разница в одно очко – это одна победа или ничья.

- Не допускаете, что в чемпионскую гонку может вмешаться какой-то административный ресурс, в том плане, что арбитры могут мягче судить действующего чемпиона?

- Не думаю, что такое возможно. Мне кажется, что все будет справедливо.

- В следующем туре питерцы играют на выезде с «Динамо», а «Краснодар» - в гостях c «Крыльями Советов». Допускаете, что лидер в РПЛ поменяется уже на этих выходных?

- Все может быть. Да и «Динамо» сейчас на ходу.

- Из уже сыгранных матчей этого тура есть еще сюрпризы?

- Победа «Рубина» над «Зенитом» - это уже сенсация. Отмечу и «Локомотив», который победил в непростом матче. Наш чемпионат в этом году очень интересный. Простых туров не бывает. Есть интрига и наверху таблицы, и внизу. Команды, которые борются за выживание, тоже еще много сюрпризов преподнесут.

Елена Григорьевская