Попович: Карпин или Черчесов? Главное, чтобы «Спартак» не мучился, а играл в футбол

Экс-игрок «Спартака» Валерий Попович поделился мнением о том, кто из пары Карпин-Черчесов должен возглавить столичный клуб.

Эксперт заявил, что оба специалиста являются абсолютно разными, поэтому сделать выбор непросто.

«Кто бы ни пришел, самое главное, чтобы это пошло на пользу команде. Чтобы «Спартак» не мучился, а играл в футбол», — приводит слова Поповича «Чемпионат».

Напомним, ранее «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, назначив исполняющим обязанности наставника Владимира Слишковича.

На данный момент «красно-белые» занимают пятое место в РПЛ, набрав 38 очков в 24 играх.