Кобелев: «Тюкавин приносит «Динамо» очки своими голами и передачами»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с журналистами поделился мнением об уровне игры нападающего команды Константина Тюкавина.

«Умение ставить точку, завершать атаки, отдавать голевые передачи - это большой дар. Это есть у Тюкавина. Он приносит «Динамо» очки своими голами и передачами. Константин один из лидеров команды», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 32 встречи, в которых отметился 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

После 25 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 44 балла и находится на третьей позиции в турнирной таблице.