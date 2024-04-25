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Сергеев прокомментировал поражение «Зенита» от «Рубина»

25 Апреля 2024 • 12:55 Комментировать

В рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле потерпел сенсационное поражение от казанского «Рубина» со счетом 0:2. Об этой неудаче высказался нападающий «сине-бело-голубых» Иван Сергеев.

«Жаль, что не забили быстрые голы в начале. Реализуй мы их, игра пошла бы иначе. Но это, что называется, навскидку. Надо будет проанализировать причины более детально на холодную голову», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

После 25 туров чемпионата России «Зенит» с 50 очками продолжает занимать первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
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