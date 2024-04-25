Непомнящий предположил, когда Файзуллаев покинет ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о том, надолго ли задержится вингер Аббосбек Файзуллаев в ЦСКА.

«Думаю, уедет либо по ходу, либо по окончании следующего сезона. В одно из трансферных окон», — заявил Непомнящий «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 20-летний футболист присоединился к ЦСКА летом прошлого года. За это время он сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет 11 результативных передач.

Трудовой договор Файзуллаева со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в пять миллионов евро.