Андронов дал прогноз на голы в дерби ЦСКА - «Спартак»

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался о поединке между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России.

«В этом матче будут забитые голы в большом количестве. Мне кажется, от обороны никто играть не выйдет, будут стараться играть в атаку. «Обе забьют и тотал больше 2,5», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

ЦСКА встретится со «Спартаком» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Перед этой встречей «армейцы» занимают шестую позицию, а гости – пятую.