Игнатьев прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»

Борис Игнатьев дал комментарии по поводу матча между московским «Динамо» и «Оренбургом» в последнем туре Российской премьер-лиги. Напомним, «бело-голубые» одержали минимальную победу 2:1 на выезде благодаря голам Константина Тюкавина и Муми Нгамале.

«Заметного превосходства во втором тайме не было из-за недостатка скорости. Но при наличии больших мастеров эта команда может выигрывать трудные матчи», – приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

«Динамо» продолжает занимать третью строчку в чемпионате России. Команда отстаёт от лидирующего петербургского «Зенита» на 6 очков. В этом розыгрыше Премьер-лиги осталось сыграть ещё 5 матчей.