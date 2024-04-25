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Петржела: «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс

25 Апреля 2024 • 12:36 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении питерской команды от казанского «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что поражение «сине-бело-голубых» стало неожиданным, и это говорит о том, что команда Сергея Семака уже не так доминирует.

«Своим проигрышем «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс, но я все еще верю в сине-бело-голубых», – приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

За пять туров до конца чемпионата «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. В ближайшем туре он сыграет против «Динамо» (28.04).

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