Петржела: «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении питерской команды от казанского «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что поражение «сине-бело-голубых» стало неожиданным, и это говорит о том, что команда Сергея Семака уже не так доминирует.

«Своим проигрышем «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс, но я все еще верю в сине-бело-голубых», – приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

За пять туров до конца чемпионата «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. В ближайшем туре он сыграет против «Динамо» (28.04).