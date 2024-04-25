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Бышовец высказал мнение о матче ЦСКА - «Спартак»

25 Апреля 2024 • 12:34 Комментировать

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец в беседе с журналистами высказался относительно предстоящего поединка между московским ЦСКА и «Спартаком» в рамках перенесенного 21-го тура Премьер-лиги.

«Красно-белые» могут воспользоваться преимуществом в дерби, так как ЦСКА выйдет не в оптимальном составе. У «Спартака» также будет преимущество в психологическом плане после игры с «Ростовом», - передает слова Бышовца «РБ Спорт».

Поединок ЦСКА против «Спартака» состоится сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Анатолий Бышовец ещё теги
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