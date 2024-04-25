Игнатьев рассказал, что Смишкович изменил в «Спартаке»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил работу исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Напомним, боснийский специалист ранее был ассистентом бывшего тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Это смена скорее связана с тем, что футболисты немного успокоились. Тренер их раскрепостил. Было видно, что психологически они более уверены», – приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Слишкович успел провести всего два матча во главе «Спартака». Сперва «красно-белые» сыграли вничью 0:0 с петербургским «Зенитом» в Кубке России, а затем разгромили на выезде «Ростов» 5:1 в рамках Премьер-лиги.