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Игнатьев рассказал, что Смишкович изменил в «Спартаке»

25 Апреля 2024 • 12:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.50 X 3.60 2 2.80
Через 7 ч. 41 мин.

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил работу исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Напомним, боснийский специалист ранее был ассистентом бывшего тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Это смена скорее связана с тем, что футболисты немного успокоились. Тренер их раскрепостил. Было видно, что психологически они более уверены», – приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Слишкович успел провести всего два матча во главе «Спартака». Сперва «красно-белые» сыграли вничью 0:0 с петербургским «Зенитом» в Кубке России, а затем разгромили на выезде «Ростов» 5:1 в рамках Премьер-лиги.

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