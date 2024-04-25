Дзюба уже собирает вещи в Китай: Кто придёт ему на смену в «Локомотив»

Контракт Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом» истекает этим летом. Во второй части сезона 35-летний форвард отыграл всего 110 минут, в которых не отметился результативными действиями. Время его появления на поле сокращается с каждым матчем. Похоже, что дни Дзюбы в «Локомотиве» сочтены. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список претендентов на смену форварду в стане «железнодорожников».

Обойтись своими силами или переманить из стана соперника

Во второй части сезона на острие атаки «Локомотива» чаще всего появлялись Максим Глушенков и Тимур Сулейманов. Каждому из форвардов 24 года, но особой результативностью они не порадовали, отметившись парой забитых мячей на двоих. При этом Сулейманов и вовсе не сумел провести голевых действий. С учётом потенциального ухода Сергея Пиняева и уже практически решённого расставания с Артёмом Дзюбой линия атаки «Локомотива» нуждается в усилении. Пять из семи претендентов представляют клубы РПЛ: Мохамед Конате («Ахмат»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Вячеслав Грулёв («Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»).

Самая высокая трансферная стоимость (2,5 млн евро) у форварда грозненского клуба. Конате в текущем сезоне отыграл 70% игрового времени в 23 матчах чемпионата России, в которых отметился шестью забитыми мячами. Мирлинд Даку из «Рубина» забил на один мяч меньше, но провёл на поле 89% игрового времени. При этом рост форварда казанского клуба 1,92 см, что на 1 см выше, чем у Конате. Замена Дзюбы должна проходить и по антропометрическим данным. В связи с этим вряд ли стоит ждать в «Локомотиве» Владислава Шитова, чей рост составляет 1,77 см. В текущем сезоне форвард «Крыльев Советов» выходил на поле не так часто (42% матчей в стартовом составе) и не всегда в роли центрфорварда. Зато на его стороне возраст (20 лет) и трансферная стоимость, которая составляет всего 900 тысяч евро.

Есть претенденты из Первой лиги

При желании сэкономить «Локомотив» может обратиться к Первой лиге. В списке претендентов на переход в стан «железнодорожников» фигурируют два лучших бомбардира второго по значимости дивизиона России Джонатан Окоронкво из тульского «Арсенала» (14 забитых мячей) и Иван Тимошенко из «Родины» (13 голов). Рост Окоронкво всего 1,75 см, а это значит, что в случае его перехода стиль игры «Локомотива» в атаке точно изменится. Тимошенко с его 1,88 см выглядит более подходящим. Его стабильность в последних трёх сезонах (не менее 12 мячей за сезон) доказывает готовность попробовать свои силы в РПЛ.

Список претендентов на место Артёма Дзюбы в «Локомотиве»

Игрок Клуб Трансферная стоимость Мохамед Конате «Ахмат» 2,5 Владислав Шитов «Крылья Советов» 0,9 Мирлинд Даку «Рубин» 1,5 Вячеслав Грулёв «Динамо» Москва 2 Дмитрий Воробьёв «Оренбург» 1,2 Джонатан Окоронкво «Арсенал» Тула 0,8 Иван Тимошенко «Родина» 0,9

«Локомотив» выбирает замену Дзюбе из семи нападающих

Константин Лицин