Непомнящий ответил, кто сыграет в воротах ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, кто будет защищать ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком».

«По-моему, все очевидно — Акинфеев. Ему просто дали небольшую передышку. У Торопа потенциал, конечно, есть. Но на сложный матч поставят Игоря», — заявил Непомнящий «Спорт-Экспрессу».

В текущей кампании 38-летний Акинфеев сыграл в 22 встречах с учетом всех турниров и семь раз смог оставить свои ворота на замке.

Сегодня, 25 апреля, ЦСКА примет на своем поле «Спартак» в рамках матча перенесенного 21-го тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.