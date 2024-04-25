Балахнин высказался о поражении «Зенита» от «Рубина»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о сенсационном поражение питерского «Зенита» от казанского «Рубина» (0:2) в перенесённом матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что, если смотреть на показатели, то преимущество было у команды с берегов Невы, а подопечные Рашида Рахимова действовали эффективно и заслуженно одержали победу.

«Команда к этому и готовилась, к тому, что отдаст мяч и будет реализовывать моменты, которые у них будут», - приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

За пять туров до конца сезона «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.