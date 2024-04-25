Непомнящий: «Акинфеев ещё поиграет»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном завершении карьеры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Нет ли ощущения, что это последний сезон Акинфеева в ЦСКА? Нет, я так не думаю. Он еще поиграет», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев провел 22 матча во всех турнирах, пропустил 27 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор голкипера с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Акинфеева составляет полтора миллиона евро.