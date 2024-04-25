Непомнящий рассказал, кто может заменить Рошу в центре обороны в матче со «Спартаком»

Известный специалист Валерий Непомнящий рассказал, кто может заменить защитника московского ЦСКА Виллиану Рошу в предстоящем матче 21-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака».

«Либо молодой Агапов, либо опытный Набабкин. Все-таки склоняюсь к тому, что сыграет Кирилл», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бразилец дисквалифицирован на две игры за грубый фол в матче против «Ахмата» (1:2). Также в матче не примет участие Игорь Дивеев, который также был удалён в матче против грозненского клуба.

Столичное дерби пройдёт сегодня, 25 апреля, на «ВЭБ Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.