Козлов: Думаю, что у «Краснодара» есть шансы на чемпионство

Атакующий хавбек «Балтики» Данила Козлов высказался о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство.

Напомним, в минувшем матче 21-го тура РПЛ «Балтика» проиграла на выезде «Краснодару» со счетом 2:3.

«С «Краснодаром» понравилось играть. Шансы на чемпионство? Думаю, они есть. Не все зависит от них, но будет интересно», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет три ассиста.

По итогам 25 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в чемпионате России, имея в копилке 49 баллов. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет всего одно очко.