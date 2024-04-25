Личка высказался о победе над «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о победе столичного клуба над «Оренбургом» (2:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что в первом тайме была большая разница между игроками атаки «бело-голубых» и соперника, ведь уральский клуб был активнее, а вот во второй половине помогли замены.

«Тюка воспользовался своим единственным шансом, и это та разница, которую делают настоящие мастера. То же потом повторили Федя с Муми, были ещё неплохие выходы вперёд», - приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Столичный клуб закрепился на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Зениту» за пять туров до конца чемпионата шесть очков.