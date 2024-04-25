Бушманов: «ЦСКА точно даст бой «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче 21-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА.

Эксперт считает, что потери Игоря Дивеева, Виллиана Роши и Аббосбека Файзуллаева могут сплотить «армейцев» перед московским дерби, придав им дополнительных эмоциональных сил.

«У ЦСКА есть явные потери, и как мне кажется, это здорово сплотит команду. Фаворита назвать сложно, но ЦСКА бой точно даст «Спартаку». Игра будет напряжённой», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля. Стартует эта игра в 20:30 по московскому времени.

Отметим, что сейчас в турнирной таблице РПЛ команды между собой разделяет лишь одно очко.