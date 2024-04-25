Тигиев: «Кто такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику»

Экс-игрок столичного «Спартака» Георгий Тигиев не понимает, почему в составе «красно-белых» играет Алексис Дуарте, а не Георгий Джикия.

«Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику! Почему играет он, а не Джика? Какой-то беспредел», - передает слова Георгия Sport24.

Джикия в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.

После 24 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 38 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги «красно-белые» встретятся с ЦСКА.