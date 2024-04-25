Агент Дивеева: «Игоря будет не хватать ЦСКА в матче со «Спартаком»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился мнением о том, как отсутствие его клиента скажется на игре «армейцев» в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Напомним, Дивеев был удалён в матче 25-го тура против «Ахмата» (1:2), вследствие он заработал дисквалификацию.

«Игоря сильно будет не хватать ЦСКА в матче против «Спартака», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-белые» опережают «армейцев» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.