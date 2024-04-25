Агент Сако подтвердил, что игрок подписал контракт с «Ростовом»

Агент защитника Умара Сако Нассер Диалло подтвердил, что игрок подписал полноценный контракт с «Ростовом».

«Могу сказать, что Умар — игрок «Ростова», он доволен», - заявил агент в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что ивуариец пополнил ряды команды с берегов Дона в зимнее трансферное окно на правах аренды. Он принадлежал болгарской «Арде». Ранее СМИ сообщали, что Сако подписал контракт с «жёлто-синмии» до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

За «Ростов» 27-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.