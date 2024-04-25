Безруков назвал цель «Рубина» после победы над «Зенитом»

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков после гостевой победы над петербургским «Зенитом» рассказал о целях команды на остаток сезона.

«Главная задача - к каждому матчу подходить с бешеной самоотдачей и набирать очки по максимуму. Хочется закончить чемпионат в верхней части таблицы», - передает слова Безрукова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что казанская команда сенсационно одолела на выезде «Зенит» со счетом 2:0. После этого успеха «Рубин» набрал 36 баллов и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.