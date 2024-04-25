Газзаев поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором «армейцы» сыграют против «Спартака».

Специалист отметил, что игра получится сложной для «армейцев», ведь они будут играть без двух основных центральных защитников и Аббосбека Файзуллаева.

«Игры ЦСКА — «Спартак» всегда интересные, ждем сегодня этого же. Очень хотел бы, чтобы ЦСКА добился положительного результата», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что дерби пройдёт сегодня, 25 апреля. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.