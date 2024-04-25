Прогноз на матч «Факел» - «Крылья Советов» от Бубнова

В рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. На гостей не давит груз ответственности, а по игре они сильнее воронежцев. «Крылья» хоть и играют в последнее время нестабильно, но их победа - самый вероятный исход», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru.