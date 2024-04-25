«Матч жизни и смерти»: Бубнов высказался об игре в Грозном

Грозненский «Ахмат» встретится с «Сочи» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Прогнозом на эту встречу поделился бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:0. Матч жизни и смерти, в первую очередь для гостей. Грозненцам нежелательно терять очки. Они также стоят на вылет. Дома «Ахмату» по силам добыть победу с минимальным счетом», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Ахмата» и «Сочи» состоится сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.