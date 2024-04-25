Агентство Роши: К нему есть интерес со стороны других клубов

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет услуги защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем бразильца в составе столичного клуба.

«К Роше есть интерес со стороны других клубов, за ним давно наблюдают. Но сейчас он полностью сосредоточен на ЦСКА», - приводит слова агентства «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Роша принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился одним двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.