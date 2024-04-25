Бубнов: «За титул в РПЛ бьются сразу три команды»

«Впереди у «Зенита» тяжелый календарь. Учитывая то, что команду Семака ожидает выездная игра с «Динамо», две встречи в Кубке и одна в чемпионате с ЦСКА, можно сказать, что за титул бьются три команды», - цитирует Бубнова Sportbox.