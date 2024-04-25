Бубнов: «За титул в РПЛ бьются сразу три команды»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
«Впереди у «Зенита» тяжелый календарь. Учитывая то, что команду Семака ожидает выездная игра с «Динамо», две встречи в Кубке и одна в чемпионате с ЦСКА, можно сказать, что за титул бьются три команды», - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что в перенесенном матче 21-го тура Премьер-лиги «Зенит» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2.
По итогам 25 туров чемпионата страны питерцы с 50 очками лидируют в таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл.
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