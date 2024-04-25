Игрок «Рубина» Иву: «Зенит» — топовая команда в России, хорошо, что удалось её обыграть»

Полузащитник казанского «Рубина» Иву Угочукву высказался о победе над «Зенитом» (2:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Мы хорошо выступили. «Зенит» — это топовая команда в России. Они первые в чемпионате, поэтому хорошо, что удалось обыграть такую команду», — цитирует Иву Metaratings.

Также футболист отметил, что в перерыве прошедшего матча тренерский штаб «Рубина» попросил своих подопечных действовать более агрессивно и сохранять спокойствие в завершающих стадиях атак.

Эта победа позволила «Рубину» набрать 36 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч казанцы проведут 29 апреля против «Урала». Начало — в 15:15 по московскому времени.