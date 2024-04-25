Бубнов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Спартак»

В центральном матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Об этом поединке высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. «Спартак» в приподнятом настроении после разгрома «Ростова», потерь практически нет. Как ни парадоксально, но сейчас у «красно-белых» скамейка сильнее. Это может сыграть решающую роль», - передает слова Александра Sportbox.

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева занимают шестое место в таблице, а гости – пятое.