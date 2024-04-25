Живоглядов оценил календарь «Пари НН» до конца сезона

Защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов оценил календарь нижегородской команды до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что команде нужно выходить на поле и набирать очки, и все будет зависеть только от них.

«Не просматриваем в турнирную таблицу, потому что, как я говорю, всё зависит от нас», - приводит слова Живоглядова «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Сергея Юрана проиграли пять последних матчей в чемпионате России и за пять туров до конца сезона занимают десятое место в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр на четыре очка. В ближайшем туре они сыграют против «Ахмата» (28.04) на выезде.