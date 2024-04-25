Бубнов сделал прогноз на матч «Урал» - «Ростов»

В рамках 21-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на своем поле примет «Ростов». Об этом поединке высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. Команде Карпина надо реабилитироваться перед фанатами за крупное поражение от «Спартака». Группа атаки у ростовчан однозначно сильнее. Стоит отдать предпочтение гостям», - передает слова Бубнова Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.