Ещенко предсказал победителя дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде сыграют против ЦСКА.

Экс-игрок сборной России отметил, что «армейцы» находятся на спаде, а вот у «Спартака» после смены тренера появилось воодушевление, но дерби есть дерби, и команды будут доказывать свою состоятельность.

«Конечно, могут быть провокации, но это не повлияет на игру. Для меня фаворит — «Спартак». Думаю, они обыграют ЦСКА со счетом 2:0 или 3:1», — приводит слова Ещенко Sport24.

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 25 апреля 2024 года, на «ВЭБ Арене». Начало - в 20:30 по московскому времени.