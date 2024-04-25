Дьяков назвал «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о московском дерби между ЦСКА и «Спартаком», которое состоится в рамках 21-го тура чемпионата России.

Эксперт назвал «красно-белых» фаворитами предстоящей игры, отметив, что в этом противостоянии «армейцам» не смогут помочь лидеры команды: Игорь Дивеев, Виллиан Роша и Аббосбек Файзуллаев.

«С такими потерями у ЦСКА «Спартак» кажется фаворитом, но не уверен, что команда покажет суперзрелищную игру. Потому что в позиционной игре у «Спартака» не вижу проблесков», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.