Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал о своём состоянии после игры с «Балтикой»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о повреждении, которое он получил по ходу матча 21-го тура РПЛ против «Балтики» (3:2).

«Был спазм икроножный. Может, режим даёт о себе знать, мало времени на восстановление. Да, я не тренируюсь, чтобы бегать, но свои 6 километров за игру я пробегаю», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 25 матчей, в которых пропустил 23 гола и в девяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

На сегодняшний день «Краснодар», набравший 49 очков в 25 проведённых матчах, располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на один балл.