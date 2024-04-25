Петржела: «Зенит» своим поражением дал «Краснодару» шанс»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела в беседе с журналистами поделился мнением о перенесенном матче 21-го тура Премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и казанским «Рубином» (0:2).
«Поражение «Зенита» стало неожиданным. Это говорит о том, что Питер уже не так доминирует, как много лет назад. Своим неожиданным поражением «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс, но я все еще верю в сине-бело-голубых», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
После вчерашнего фиаско петербургский клуб с 50 баллами остался на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.
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