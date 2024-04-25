Петржела: «Зенит» своим поражением дал «Краснодару» шанс»

«Поражение «Зенита» стало неожиданным. Это говорит о том, что Питер уже не так доминирует, как много лет назад. Своим неожиданным поражением «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс, но я все еще верю в сине-бело-голубых», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».