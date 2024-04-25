Радченко считает, что наставник ЦСКА Федотов сможет решить проблемы с составом

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

По мнению эксперта, шансы команд в предстоящем дерби равны. Радченко отметил, что несмотря на кадровые потери, главный тренер «армейцев» Владимир Федотов сможет найти выход из сложившейся ситуации.

«Федотов на протяжении того времени, что работает в ЦСКА, уже сталкивался с проблемами с составом, очень короткой скамейкой запасных. Для него такая ситуация не нова. Я думаю, он найдёт выход», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, на домашней арене «армейцев». Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.