Орещук - о форварде «Динамо»: «Я бы его не продал»

Экс-спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался относительно возможного перехода форварда команды Вячеслава Грулёва в другой московский клуб – «Локомотив».
«Надо спрашивать руководство, интересно ли им продать Грулева. Я бы Славу не продал. Решение будет принимать Бувач, но вряд ли решат без тренера, так что коллегиально», - передает слова Орещука Legalbet.
Ранее сообщалось, что «железнодорожники» рассматривают Грулёва в качестве замены Артёму Дзюбе.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 23 встречах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
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