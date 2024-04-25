Мор назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, на сегодняшний день турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко.

«Зенит» — фаворит чемпионской гонки. «Краснодар» забивает голы, но также пропускает и будет пропускать», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что у «сине-бело-голубых» достаточно непростой календарь. Однако, как считает Мор, этот факт поможет игрокам «Зенита» лучше настроиться на оставшиеся пять матчей в нынешнем сезоне.