ЦСКА – «Спартак»: вспоминаем самые запоминающиеся противостояния за последние 10 лет

Дерби «Всея Руси» стало своеобразной классикой довольно давно. Рассвет его пришёлся на начало и середину нулевых годов, когда уже не стотысячные «Лужники» (после реконструкций 1996-1997 гг.) собирали на своих трибунах под 70 тысяч и даже более. Соперничество последнего десятилетия перетекло на менее вместительные домашние арены клубов – «Открытие Арена» и «ВЭБ Арена». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о влиянии фактора своего поля и не только на результат дерби.

Апрель – спартаковский месяц

Ближайший поединок ведущих российских топ-клубов пройдёт на арене армейцев и, следовательно, взоры прежде всего стоит обратить на противостояние грандов именно на этом стадионе. А здесь потомки братьев Старостиных чувствуют себя менее уверенно, чем на своём поле, да и где-либо в целом. Но один весьма уверенный факт остаётся за клубом с ромбиком на футболке. Два поединка прошли на поле, где хозяином был ЦСКА, именно в апреле, и в обоих с разницей в пять лет (2017 и 2022 гг.) виктория была за гостями. Если в чемпионском сезоне-2016/17 этот факт не вызывал определённых сомнений, то победа в четвертьфинале национального Кубка два года назад весьма символична. Неудивительно, что спустя месяц в переполненных впервые после финала мирового первенства 2018 года «Лужниках» «народная» команда завоевала почётный трофей под неофициальный клубный гимн в исполнении Максим. Всего в апреле за последние 10 лет соперники встречались четырежды, и у «Спартака» в них три победы. Причём одна из них день в день с сегодняшним дерби – 25 апреля 2021 года.

Восемь против девяти

Такого явного превосходства одних над другими, как было в нулевые годы у ЦСКА, когда коллектив под руководством Валерия Георгиевича Газзаева на протяжении семи лет не уступал заклятому сопернику, сейчас нет. Налицо почти паритет – восемь побед «Спартака» при девяти успехах ЦСКА. Армейцы себе в актив могут занести первое знакомство со стадионом «Открытие Арена» и уверенную победу со счётом 4:0, одержанную 17 мая 2015 года в присутствии более 40 тысяч зрителей. Спустя три месяца, 14 августа 2015 года, уже в рамках следующего сезона, победная серия была продолжена (2:1). Вплоть до «пандемийного» 2020-го стадион «Спартака» забивался под завязку – под 45 тысяч. И трижды хозяевам удавалось порадовать свою публику.

Результаты матчей ЦСКА – «Спартак» за последние 10 лет

Дата ЦСКА – «Спартак» 6 марта 2016 (Зрителей - 18 200) 1:0 30 апреля 2017 (Зрителей - 27 352 ) 1:2 12 августа 2017 (Зрителей - 24 000 ) 2:1 23 сентября 2018 (Зрителей - 29 361 ) 1:1 30 июня 2020 (Зрителей - 2 660 ) 2:0 13 сентября 2020 (Зрителей -13 330) 3:1 20 сентября 2021 (Зрителей - 9023 ) 1:0 24 апреля 2022 (Зрителей - 22 325 ) 0:1 к.р. 16 октября 2022 (Зрителей -17 102) 2:2

На «ВЭБ Арене»: 9 матчей, 2 победы «Спартака», 1 ничья и 5 побед ЦСКА

Стартовый свисток в дерби ЦСКА – «Спартак» на «ВЭБ Арене» должен прозвучать сегодня, 25 апреля, в 20:30. Текстовая онлайн-трансляция этого жаркого матча пройдёт здесь.

Супердерби ЦСКА против «Спартака»: Прогнозируем составы Федотова и Слишковича на российское «класико»

Константин Лицин