Кобелев: «Здорово, что в чемпионате России сохраняется интрига»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке после поражения лидера РПЛ «Зенита» от «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура.

Напомним, что после этой неудачи отрыв «сине-бело-голубых» от второго «Краснодара» сократился до одного очка.

Кобелев отметил непредсказуемость нынешнего розыгрыша чемпионата России, выразив мнение, что в оставшихся играх может произойти всё что угодно.

«Я не уверен, кому ещё будет легче в следующем туре: «Зениту» или «Краснодару». Никому три очка заранее не обещаны. И это здорово, что в чемпионате сохраняется такая интрига», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 28 апреля против «Динамо». «Краснодар» же через день померится силами с «Крыльями Советов».