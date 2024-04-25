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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев назвал причину поражения «Зенита»

25 Апреля 2024 • 09:44 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Кобелев в разговоре с журналистами высказался о домашнем поражении «сине-бело-голубых» от казанского «Рубина» (0:2). Он отметил недостатки в игре команды Сергея Семака.

«Не хватило скорости, движения. Мяч медленно ходил. «Зенит» играл очень медленно, мало бил по воротам. А все передачи с фланга прерывались высокими защитниками», - передает слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

После вчерашнего поражения петербургский клуб с 50 баллами остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

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