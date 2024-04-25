Тикнизян может пропустить матч со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может пропустить матч 26-го тура РПЛ против «Спартака». Об этом рассказал главный тренер московской команды Михаил Галактионов.

Напомним, Тикнизян не смог принять участие в игре 21-го тура против «Пари НН» (3:2).

«Тикнизян почувствовал на предыгровой тренировке небольшое недомогание. Провели обследование, ничего не выявлено. Посмотрим по состоянию», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в ближайшее воскресенье, 28 апреля, на домашней арене «красно-белых». Начало этой игры запланировано на 16:15 по московскому времени.