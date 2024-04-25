​Эксперты назвали фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 25 апреля 2024 года, в рамках 21-го тура чемпионата России сыграют между собой футболисты ЦСКА и московского «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор хозяева поля добьются победы в предстоящем матче с вероятностью в 38,3%, а вот «Спартак» одержит победу с вероятностью в 34,9%. Ничейный исход матча оценён в 26,8%.

Последний раз команды встречались в начале октября прошлого года, и тогда победителя выявлено не было. Матч завершился при счёте 2:2.

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