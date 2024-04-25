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Стрепетов: «К поражению «Зенита» всё шло»

25 Апреля 2024 • 09:17 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о поражении «сине-бело-голубых» от «Рубина» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ.

Эксперт назвал поражение «сине-бело-голубых» закономерным, поскольку в своих последних домашних матчах против «Оренбурга» и «Рубина» команде не удалось показать должной агрессии в атаке.

«К такому результату всё шло. Предыдущий матч «Зенита» против «Оренбурга» показал, что команда играет не в агрессивный футбол, и тогда Семак признал, что им повезло, удача была на стороне «Зенита». А в матче с «Рубином» Рашид Рахимов просто перекрыл всё», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Несмотря на поражение, «Зенит» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Однако теперь преимущество «сине-бело-голубых» над вторым «Краснодаром» составляет всего одно очко.

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