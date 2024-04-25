Живоглядов: «Полное опустошение и разочарование»

Защитник московского «Пари НН» Дмитрий Живоглядов поделился мыслями о домашнем поражении от московского «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Хозяева уступили со счетом 2:3.

«Полнейшее разочарование. Вести 2:0 и уступить игру. Нет никаких слов на самом деле. Опустошение полное. Мы слишком низко сели. И упустили на самом деле игру», - передает слова футболиста «Чемпионат».

По итогам 25 туров российского чемпионата нижегородская команда набрала 28 баллов и располагается на десятой строчке в турнирной таблице. Что касается «железнодорожников», то столичный коллектив с 41 очком находится на четвертой позиции.