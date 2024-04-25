Нападающий «Зенита» Педро высказался о чемпионской гонке

Форвард петербургского «Зенита» Педро в беседе с представителями СМИ высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Краснодар»? Мы узнали результат, когда пришли в раздевалку. Мы упустили важные очки, и теперь они наступают нам на пятки. Больше не можем позволить себе проигрывать», - передает слова бразильского нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» потерпел сенсационное поражение от казанского «Рубина» на своем поле со счетом 0:2. После этой неудачи «сине-бело-голубые» с 50 очками продолжают лидировать в таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на один балл.