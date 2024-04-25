Гасилин поделился мнением о матче ЦСКА и «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о предстоящем дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках Премьер-лиги.
«Потенциал у обеих команд в атаке очень велик, и то, что это будет рубка, очевидно. В гол «Спартака» я верю, так же как и в гол ЦСКА. Атака у «армейцев» в порядке, я всегда это выделяю!» - передает слова Алексея «РБ Спорт».
ЦСКА примет «Спартак» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.
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