Гасилин поделился мнением о матче ЦСКА и «Спартака»

«Потенциал у обеих команд в атаке очень велик, и то, что это будет рубка, очевидно. В гол «Спартака» я верю, так же как и в гол ЦСКА. Атака у «армейцев» в порядке, я всегда это выделяю!» - передает слова Алексея «РБ Спорт».