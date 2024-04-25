Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может переехать в Европу по завершении нынешнего сезона. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», за «армейским» игроком внимательно следят два итальянских клуба.

За московскую команду Файзуллаев выступает с лета 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний полузащитник провел 18 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.